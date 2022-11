Il disastro Zeman a Napoli: le sue verità raccontate in un libro

Ha scelto di aspettare i 75 anni per raccontare le sue verità sul calcio Zeman nel libro Zdenek Zeman la bellezza non ha prezzo, scritto con Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport. Nel suo libro c’è anche un capitolo dedicato al Napoli, dove allenò dopo l’esperienza in Turchia per 4 mesi nella stagione 2000/2001. Una situazione strana fin da subito, visto che si trovò ad avere a che fare con il figlio di Moggi, uno dei dirigenti più importanti del calcio italiano all’epoca che, come la Juventus, finì nel turbinio di accuse lanciate dal tecnico ceco. Iniziando da calciomercato e preparazione i primi problemi della sua avventura napoletana, per poi passare a giocatori svogliati e protagonisti di errori clamorosi: “Trattative nate e fallite, la squadra non si impegnava come avrebbe dovuto, subimmo gol comici, diversi dei quali regali del nostro portiere, come nella partita col Bologna: curioso che poi passò proprio a quella squadra“. Poi, il colmo: “Alessandro Moggi, nostro consulente, entrò nello spogliatoio juventino, dove di certo aveva tanti amici: mi chiesi cosa facesse lì visto che lavorava per il Napoli. Ricopriva un ruolo di consulente pur non potendo farlo essendo un procuratore. La Federcalcio non aprì bocca“. Da Napoli, in un certo senso, Zeman se ne scappò: “Sembrava che nel Napoli non mi volesse nessuno, eccetto l’uomo che voleva rovinarmi la carriera“. Oggi, spende parole di critica anche per Spalletti nel suo complicato rapporto con i giocatori di grande personalità: “Il rapporto con Spalletti è stato per Totti talmente doloroso che ancora oggi dimostra di non aver dimenticato episodi che lo hanno fatto soffrire. La storia ha dimostrato che Spalletti soffre certi giocatori simbolo, quasi fosse un problema di visibilità che gli viene tolta, come se per lui i giocatori debbano essere tutti uguali. Ma non sono tutti uguali, la qualità deve essere riconosciuta“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino