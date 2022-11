GdS – AdL ha deciso quando annuncerà i rinnovi di Rrahmani, Di Lorenzo e Lobotka

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Andrè Frank Zambo Anguissa, il Napoli vuole proseguire con altri elementi della rosa, per costruire una base sempre più solido. Secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, i prossimi in arrivo saranno: Rrahmani, Di Lorenzo e Lobotka. Per il difensore del Kosovo, scadenza nel 2024, sarà rinnovo per altri tre anni. Di un anno invece per il terzino ex Empoli, mentre per il regista slovacco è tutto fatto fino al 2027. La sensazione è che a differenza del gruppo storico, questi giocatori vogliono arrivare fino in fondo al traguardo dello scudetto, questa stagione, ma anche quelle future. Il presidente De Laurentiis quindi vuole probabilmente annunciare i rinnovi nel periodo del ritiro in Turchia che avverrà a fine mese.

Factory della Comunicazione

La Redazione