Di Lorenzo azzurro a vita: “Il sogno è restare sempre qui”

Giovanni Di Lorenzo, capitano, simbolo della meritocrazia, leader silenzioso, è ad un passo dal rinnovo di contratto col Napoli. L’annuncio è del suo procuratore, Mario Giuffredi, che non si sbilancia sulla nuova scadenza (2026 quella attuale) perché non vuole porsi limiti ma aggiunge che l’accordo potrebbe essere raggiunto in tempi rapidi: «Abbiamo già iniziato a parlarne con il club e proveremo a chiudere prima del ritorno in campo. Il rinnovo – le sue parole a Radio Marte – potrebbe essere anche a vita, non è un rinnovo calcistico ma societario, la società lo sta premiando e vuole farne un proprio simbolo. Il Napoli riconosce i meriti della persona prim’ancora che del calciatore». Sulla stagione che vede gli azzurri in vetta, sognando lo scudetto con Di Lorenzo capitano, come accaduto con Maradona, Giuffredi aggiunge: «Giovanni dall’estate ha sensazioni positive, mi ha sempre detto che i nuovi arrivati era portatori sani di entusiasmo e costituivano un valore aggiunto oltre le semplici qualità tecniche». Di Lorenzo si è trasferito al Napoli dall’Empoli nel 2019, da subito è diventato riferimento per tutti gli allenatori, ora è pronto a legarsi a vita al club azzurro.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS