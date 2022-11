Collauto, ds: “Distanza tra Osimhen e Haaland? Sono due giocatori di altissimo livello”

Mattia Collauto, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Distanza tra Osimhen e Haaland? “Sono due giocatori di altissimo livello. Il tempo dirà chi è stato più bravo e raggiungerà livelli più alti sul campo, giudice di tutti. Giuntoli a livello calcistico e dirigenziale guarda sempre oltre, fa un calcio di un certo tipo e lo sta dimostrando. Il Napoli è una piazza straordinaria e particolare, per forza di.cose deve essere ambita. Ha tifosi fantastici e sta proponendo un calcio unico, non servono altri elementi per convincere in determinato calciatore a firmare per quetso club. Non so se vincerà la Champions per il percorso arduo da percorrere, mentre in campionato ha un vantaggio importante, nonostante le rivali italiane. Il Napoli ha acquisito una caratura internazionale per i risultati ottenuti sul campo e per le capacità del proprio staff”.

