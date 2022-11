CALCIO FEMMINILE – Il Sassuolo ad un passo da Sarah Huchet

La classifica del Sassuolo, al momento non è delle migliori, anzi lotta per evitare la serie B. Per questo, in attesa di tornare in campo, dove giocherà lo scontro salvezza contro il Pomigliano al “Complesso Ricci”, si pensa anche al mercato. Secondo tuttocalciofeminile.com il club neroverde è ad un passo da Sarah Huchet, dove nella Fiorentina non è titolare. Nella squadra di Piovani troverebbe spazio e darebbe il suo contributo per uscire dalla zona salvezza.

