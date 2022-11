Bonanni: “Al momento solo il Napoli può perdere lo Scudetto”

A commentare i temi della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni, che ha parlato delle parole di Rabiot: “Ha detto una verità assoluta, sicuramente la Juventus con Chiesa e Di Maria è più forte ma è anche vero che il Napoli è avanti di tanto e in questo momento mi viene da pensare che solo il Napoli possa perdere lo Scudetto. Juve, Milan e Inter non devono più sbagliare da adesso in poi, non credo che il Napoli non ci pensi, sanno che hanno margine ed è una grande occasione“. Sulla Juventus: “La Juve ha raddrizzato la situazione per un piazzamento Champions per il momento. Per questo obiettivo ha cominciato a dire che c’è anche lei. Rabiot ha voluto lanciare un messaggio importante al Napoli ma ad oggi, visto il Napoli, dieci punti da recuperare sono tanti. Nel calcio può succedere di tutto ma ad oggi è difficile che la Juve si avvicini così tanto“. Sul rinnovo di Leao: “Il Milan deve fare uno sforzo. Sta comunque facendo più suo uno dei più forti in Europa tra i giovani. Vedremo le richieste, ma se non lo fai per Leao, per chi lo devi fare?“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com