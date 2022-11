Betuncal e Samardzic: due talenti friulani monitorati in casa Napoli

Cristiano Giuntoli e Maurizio Micheli sono al lavoro per il futuro, con attenzione anche al mercato di gennaio, durante il quale non dovrebbero esserci cambiamenti, a patto che non arrivino offerte per alcuni giocatori che trovano meno spazio (su tutti Diego Demme). I loro occhi in casa Udinese per due talenti. Si tratta di Beto Betuncal, centravanti dalle caratteristiche simili ad Osimhen e Lazar Samardzic. Talentuoso centrocampista offensivo che lo scouting friulano ha scovato tra i giocatori ai margini del Lipsia, un classe 2002 che il Napoli sta seguendo con particolare attenzione.

Factory della Comunicazione

Fonte: TMW