Messico-Svezia 1-2. Termina con la vittoria degli scandinavi per 2-1 l’amichevole internazionale tra il Messico e la Svezia. Dopo un primo tempo concluso a reti inviolate, gli svedesi passano in vantaggio con Rohnden al 54′, il pareggio messicano arriva con Vega al 60′. All’84’ è l’ex Bologna Svanberg a firmare il gol vittoria. Hirving Lozano, attaccante del Napoli, dopo la prima frazione di gioco in panchina, è subentrato ad inizio ripresa. 45′ per El Chucky.

Factory della Comunicazione