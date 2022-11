AMICHEVOLE FEMMINILE – M. Bertolini: “Anche contro l’Irlanda del Nord siamo state poco ciniche”

Ieri sera a Belfast l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha affrontato l’Irlanda del Nord, per l’ultimo test amichevole, prima delle festività natalizie. Le azzurre partono meglio, ma manca la precisione da parte di Giugliano e Girelli. Le padroni di casa sbloccano a metà ripresa con la rete di McFadden. Nel finale Burns salva sul colpo di testa di Caruso. Ci proverà a febbraio in Inghilterra in occasione della Arnold Clark Cup, il torneo dal quale ripartirà il percorso verso il torneo iridato, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.

Factory della Comunicazione

M. Bertolini (c.t. Italia): “Siamo scese in campo con il giusto approccio, e fino al gol non abbiamo rischiato niente. Il rammarico è di non essere state precise nell’ultimo passaggio, perché abbiamo creato varie occasioni senza però avere la giusta cattiveria nel concludere l’azione. Dopo il gol ci siamo disunite e ci siamo sbilanciate troppo, prestando il fianco alle loro ripartenze. Purtroppo in questo momento non riusciamo ad essere ciniche”.

IRLANDA DEL NORD-ITALIA 1-0 (0-0 pt)

RETE: 62’ McFadden

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Burns; Burrows, McKenna, McFadden, Vance; Hamilton (dal 75’ McDaniel), Callaghan, Cadwell (dal 46’ Andrews), McCarron; Wilson, Wade (dal 75’ McGuinness). A disp: Turner, Magee, Nelson, Finnegan, Turner, Holloway, Maxwell, Beattie, Morgan. Ct: Shiels

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Bartoli (dal 46’ Merlo), Filangeri, Boattin (dal 70’ Linari); Cafferata, Simonetti (dal 70’ Caruso), Giugliano, Cernoia, Glionna (dal 70’ Giacinti); Bonansea (dal 46’ Cantore), Girelli. A disp.: Aprile, Durante, Soffia, Galli, Rosucci, Giacinti, Polli. Ct: Bertolini

ARBITRO: De Cremer (BEL). Assistenti: De Vries (BEL) e O’Neill (IRL). IV Ufficiale: Thompson (NIR)

Fonte: figc.it