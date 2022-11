AMICHEVOLE – Albania-Italia 1-3, Di Lorenzo gol, assist di Raspadori e Meret “conserva” il successo azzurro

Questa sera a Tirana, si è giocata l’amichevole tra l’Albania e l’Italia, penultimo test del 2022 per gli azzurri che non parteciperanno al Mondiale in Qatar. La partita inizia subito a ritmi alti, Zaniolo spreca da ottima posizione dopo la parata di Berisha su Raspadori. Il vantaggio dei padroni di casa è di Ismaili di testa, non bene Bonucci che si perde il difensore dell’Empoli. Gli azzurri però non si arrendono e pareggiano con Di Lorenzo che sfrutta il cross di Grifo. La punta del Friburgo segna il gol del vantaggio su assist dell’altro calciatore del Napoli Raspadori. La squadra di Mancini va vicino alla terza rete con il palo di Zaniolo. Ad inizio ripresa, su passaggio di Raspadori, c’è la traversa di Grifo. I padroni di casa ritornano a spingere e sale in cattedra Meret che para il colpo di testa di Kumbulla. L’Albania colpisce la traversa con Roshi. A seguire salvataggio sulla linea di Bonucci sul diagonale di Lenjani. Il terzo gol dell’Italia lo realizza Grifo tiro a giro imparabile. Nel finale Meret salva su Roshi di piede e sulla rovesciata di Skuka. Nota stonata per Mancini l’infortunio di Tonali, ma per fortuna nulla di serio, anzi il giocatore del Milan cammina con le sue gambe. Domenica a Vienna l’ultima amichevole contro l’Austria.

Factory della Comunicazione