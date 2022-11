Alex Meret: “Debutto in Nazionale? Grazie al c.t. e felice anche del Napoli”

L’Italia vince per 1-3 a Tirana contro l’Albania dove lascia segnali incoraggianti in vista dei prossimi mesi. A fine gara, ai microfoni della Rai le parole del portiere della Nazionale e del Napoli Alex Meret. “Siamo contenti del successo, anche se potevamo evitare il gol del vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa si è concesso qualcosa di troppo ai padroni di casa, ma alla fine c’è la soddisfazione del risultato. Per i prossimi impegni siamo pronti a dare il massimo. Il mio debutto in Nazionale? Ringrazio il c.t. Roberto Mancini per avermi dato questa opportunità e ovviamente sono soddisfatto dell’inizio di stagione del Napoli, mi auguro di andare avanti su questa strada”.

