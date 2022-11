Zè Maria: “Kvaratskhelia? Dobbiamo dargli tempo di dimostrare la continuità che serve”

Zè Maria, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli? Sono veramente contento per l’allenatore e per i dirigenti che sono persone che lavorano tanto per questa squadra. Anche i giocatori stanno facendo una cosa straordinaria, una differenza così ampia tra la prima in classifica e le altre è difficile da vedere, significa che meritano di stare lassù. Se parliamo di profondità di rosa anche Juve, Inter e Milan hanno una rosa importante, ma la differenza la fa l’allenatore che sta gestendo i calciatori in maniera esemplare. Inter-Napoli dopo la sosta? Se affronti subito una grande, lo stimolo ti torna prima, giocando contro l’Inter che è una diretta inseguitrice avrà un imput in più. L’impatto di Kvaratskhelia in Serie A come quello di Kakà al Milan? Guardando le dovute proporzioni sì. Dobbiamo dargli tempo di dimostrare la continuità che serve. È un grandissimo giocatore e il Napoli è stato bravissimo a prenderlo. Ha dei compagni di squadra che avevano già fatto bene l’anno scorso, aveva voglia di dimostrare il proprio valore e lo sta facendo. Se segue al 100% il mister può diventare un giocatore grandissimo. Maradona va al di là di nazioni o tifoserie, è riuscito a far appassionare tutti. È stato un talento indiscutibile, al Vaticano abbiamo visto delle immagini sue e sentito parole sue, sono stati momenti toccanti”.