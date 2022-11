Venerato: “Pronto il rinnovo per Spalletti, tutta la verità su Ronaldo al Napoli”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, e ha parlato dei rinnovi in casa Napoli svelando i retroscena sulla trattativa per Cristiano Ronaldo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Ci sono diverse fasce nelle quali sono inserite delle squadre, quelle con il fatturato più basso potrebbero versare 50 milioni, ma top club, invece, dovranno versarne 80. In primavera, tuttavia, ci sarà un colloquio con l’entourage per cambiare le cifre della clausola o rimuoverla. Ma il Napoli è sereno sia per Kim sia per Kvara. L’unico giocatore che potrebbe lasciare Napoli è Osimhen.

C’è un movimento internazionale che è emerso dopo il suo fantastico rendimento, c’è un patto tra gentiluomini con la società circa la sua eventuale cessione. Se dovessero arrivare offerte a tre cifre, il Napoli potrebbe prenderle in considerazione, naturalmente se Victor dovesse scegliere di andare via dall’Italia”.

Cifre del rinnovo di Anguissa? “Da quando girano i bonus variabili, non si possono identificare le cifre precise dei contratti. Il Napoli come tetto di ingaggi 2,5, ma è una base di partenza e può dir tutto o nulla.

Anche perché alcuni calciatori hanno diversi bonus nel loro contratto, facilmente o difficilmente raggiungibili, i quali scattano a determinate condizioni. Più giochi più guadagni, il Napoli è un sodalizio fondamentale che sta proseguendo lungo questa scia. Esiste una base fissa importante, ma poi si può onorare il tutto attraverso dei traguardi raggiunti e fare sempre meglio”.

Ronaldo al Napoli? “C’è stata una proposta di Mendes al club in estate. Ma il Manchester United ha versato una cifra elevata per Antony e non ha più puntato sul nigeriano.

Nel Napoli ci sono degli equilibri prestabiliti, inserire un calciatore come Cristiano è quasi impossibile. Non credo che il club azzurro sia nella lista per acquistare il portoghese, soprattutto da un personaggio con una personalità scomoda. Si dirà tanto a riguardo, ma attualmente le possibilità di un approdo al Napoli di Ronaldo sono pari a zero. Sarà venduto a qualche cifra congrua a gennaio, se dovesse soprattutto disputate un grande Mondiale”.

“Spalletti pronto a rinnovare”

Venerato annuncia anche il rinnovo imminente con il Napoli per Luciano Spalletti:

“Parere su allenatori con un ingaggio elevato come Mourinho?“José è un grandissimo gestore e psicologo, ha sempre gestito squadre di grandissimi campioni, ma non gli affiderei mai una squadra con calciatori normali. Con Mourinho in panchina, non credo che il Napoli sarebbe primo in classifica.

Ho sempre sponsorizzato, invece, Luciano Spalletti. Quando fu nominato il successore di Gattuso ritenevo questo nome adatto per il genere del progetto tecnico del Napoli. Anche il prossimo anno siederà sulla panchina azzurra, Luciano è felice e probabilmente scatterà l’opzione valida per il terzo anno.

Mi auguro che il Napoli non commetterà lo stesso errore con Sarri, il quale era adeguato per il progetto tecnico del club. II Napoli non potrà mai permettersi determinate stelle, con allenatori come Ancelotti e Mourinho questi calciatori sono fondamentali per vincere. Spalletti, invece, tende a valorizzare qualsiasi calciatore, senza puntare su nessun campione”.