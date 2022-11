Venerato: “Osimhen sta bene, prima di Natale il Napoli annuncerà tre rinnovi”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, e ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen e della situazione rinnovi in casa Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

Infortunio Osimhen? “Non dovrebbe trattarsi di qualcosa di molto grave, lo stop potrebbe rappresentare più che altro un problema per la Nigeria piuttosto che per il Napoli. L’entourage della società è comunque in contatto con la nazionale africana per conoscere maggiori informazioni circa le condizioni del giocatore. Si tratta si un sovraccarico di affaticamento, c’è stato un eccessivo acido lattico. Salterà le prossime due amichevoli della Nigeria.

Andrà in ferie in modo sereno per riposare e recuperare”. In casa Napoli unico rinnovo quello di Di Lorenzo? “Prima di Natale, la società annuncerà i rinnovi di Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani. A differenza del prolungamento già decretato per quanto riguarda lo slovacco, la situazione legata agli ultimi due è più sostanziosa, firmeranno un contratto quinquennale. Lorenzo guadagnerà 2,5 milioni a stagione, più bonus, si tratta di contratti indicizzati.

Più partite giocheranno e più faranno meglio, più bonus saranno assegnati ai calciatori, sia collettivi sia individuali, legati al numero di presenze. Si tratta di contratti gia definiti, bisogna attendere Natale. Per il prossimo anno, per quanto riguarda Kvara e Kim, c’è un clima di assoluta serenità, Zaccardo, intermediario di Khvicha, è è in contatto con il club azzurro. A fine stagione il Napoli vuole premiare il calciatore. Per Kim, invece, vale la clausola valida all’estero, ma non è la cifra unica di 50 milioni, ma a partire da questa”.