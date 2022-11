Valentini (Figc): “L’arresto del Procuratore Aia D’Onofrio? Sono senza parole”

Antonello Valentini, ex dirigente Figc, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «L’arresto del Procuratore Aia D’Onofrio? Sono senza parole. Quando ho appreso la notizia, da “vecchio” dirigente della Federazione, mi è preso un senso di avvilimento, di sconforto, di smarrimento. Faccio ancora fatica a credere che possano accadere cose del genere oggi. E’un accadimento di una gravità inaudita. Bisogna dare atto a Gravina che la Figc si è mossa subito convocando un consiglio urgente per domani. Mi aspetto che si proceda con un azzeramento dei ruoli e un commissariamento dei vertici dell’Aia. La selezione dei dirigenti del mondo arbitrale è un colabrodo. Basti pensare che questo signor D’Onofrio è stato nominato dopo aver passato quattro mesi agli arresti domiciliari. Ma come si fa a non controllare, a non sapere, e a non verificare l’attività dei massimi dirigenti? E’ uno scandalo enorme che coinvolge un settore delicatissimo come quello arbitrale che dev’essere al massimo della trasparenza e della credibilità. Mi sarei aspettato che Trentalange e Baglioni facessero subito un passo indietro»

