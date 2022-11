UFFICIALE – Il c.t. dell’Italia dell’Under 19 convoca un 2004 del Napoli Primavera

L’Italia Under 19 affronterà in questi giorni, in un doppio test amichevole l’Ungheria, per prepararsi al meglio le prossime sfide. Per la prima volta nella lista dei convocati c’è il classe 2004 terzino sinistro del Napoli Primavera

Enrico Giannini, protagonista di un buon inizio di stagione. Gol in Youth League e assist tra campionato e competizioni varie. Per l’ex calciatore degli Allievi, domani partirà per raggiungere Coverciano.

Fonte: figc.it