Specchia (All.): “Il blackout degli azzurri con l’Udinese? Ne faranno tesoro”

L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «I minuti finali di Napoli-Udinese? Credo che le lezioni migliori, nel calcio come nella vita, siano quelle che si ricevono senza pagare dazio per ciò che hai fatto. Ai ragazzi di Spalletti è andata bene ma fino a metà ripresa avevano giocato in modo splendido. Vedrete che faranno tesoro di quell’improvviso blackout. Il Napoli è la migliore squadra in assoluto del campionato italiano, gioca molto meglio delle avversarie, ha una condizione fisica eccezionale e un’atmosfera splendida che lo circonda. L’ennesima testimonianza si è avuta al Maradona quando si è infortunato Deulofeu: uno stadio intero ha applaudito un giocatore avversario che lasciava il campo a risultato ancora in bilico. Noi napoletani abbiamo una superiorità culturale palese, dovuta alla nostra storia, anche se talvolta non ci viene riconosciuta».

Factory della Comunicazione