Meret si è finalmente preso la sua rivincita

È l’eterno dubbio: essere o avere? Lo hanno trattatto a lungo come una specie di oggetto poco desiderato, poi alla fine hanno tirato un po’ tutti le somme e hanno capito che meglio di Alex Meret in giro non ce ne stavano tanti. E a qual punto la risalita è iniziata: parata dopo parata, riecco il vecchio ragazzino che ha preso la palla al balzo e si è ripreso il ruolo di protagonista di questo Napoli. Solo un errore, quello col Bologna, poi una crescita continua, anche in termini di personalità.

Una crescita anche di uomo, visto che poche settimane è diventato papà. Ed è quindi arrivato il momento di smettere di pensare che ogni partita è un esame: lui è pronto da tempo a essere titolare di questo Napoli e in fondo aveva pure ragione quando diceva che aveva bisogno di giocare con continuità. In ogni caso eccolo ancora qui, a Coverciano, vice di Gigio Donnarumma in Nazionale. Anche qui a recitare il ruolo che il destino gli ha assegnato. Senza fare mai una smorfia.

