La “Partita della Pace”, le stelle del calcio accolgono l’appello del Papa

Sul prato dell’Olimpico ci sono ragazzini che attendono l’arrivo delle stelle del calcio mondiale dall’udienza in Vaticano da Papa Francesco. La parola guerra, scritta su uno striscione davanti alla porta sotto la Curva Sud, viene presa a pallonate. Un gesto più che simbolico. L’appello di Papa Francesco ha portato alla terza edizione della “Partita della Pace”. «Pensate che le spese più grandi oggi nel mondo – ha detto il Papa ai campioni del calcio – sono nell’industria delle armi. Si pensa sempre a fare guerre per distruggere. Avete preso il vostro tempo per venire a fare la gratuità della pace e vi ringrazio. Sono gesti capaci di cambiare il mondo, perché sono semi di pace».

Factory della Comunicazione

A Roma anche i figli con due nipoti di Maradona, il campione argentino colonna delle due precedenti edizioni della Partita della Pace. Il risultato finale di 4-3 per gli azzurri, guidati da Zambrotta, contro i bianchi di Buffon. Rimonta vincente con doppietta di Andrij Voronin, ucraino con padre russo: un messaggero di pace. È rimasto a bordo campo Ciro Immobile dopo lo stop alla coscia destra che gli ha fatto saltare la gara con la Juventus. «Sto bene, per fortuna non si è riaperta la vecchia cicatrice, è una cosa abbastanza lieve che mi permetterà di recuperare in tempo. A dir la verità, ora di tempo ce n’è tanto, pure troppo…». Italia senza Mondiali? «Adesso avremmo dovuto prepararci per ben altra cosa. Dispiace per tutti, è un momento molto triste…». Il ritorno in Nazionale? «Spero presto, ci sono le finali di Nations, la preparazione per l’Europeo. Mister Mancini sa che può contare su di me per una mano…».

Fonte: GdS