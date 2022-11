Improta: “Di Lorenzo capitano è una sorpresa piacevolissima per tutti”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Di Lorenzo capitano è una sorpresa piacevolissima per tutti. Ha dimostrato di essere una grande persona, oltre che un grande calciatore. Quando ero alla Juve Stabia fui molto vicino a prenderlo, ma per una questione economica qualcuno ci disse no. Questo la dice lunga su cosa penso tecnicamente di lui, spero che oltre la fascia possa raggiungere anche tanti trofei con il Napoli. La lunga sosta può essere utile, ma dipenderà da come la si approccerà. Spalletti era abituato alla sosta invernale in Russia e con quella poi ha vinto comunque, saprà come preparare i ragazzi per la partenza. Poi il Napoli ha la fortuna di avere meno calciatori al Mondiale e questo aiuterà. Kim? Il gesto sui social dopo l’Udinese è stato bellissimo, peccato per l’errore con l’Udinese. Ma sono cose che ci possono stare nell’arco di un campionato”.

Factory della Comunicazione