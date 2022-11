Il piano del Napoli per la seconda fase della preparazione. Possibili date e sede dei ritiri

Gli azzurri si rivedranno a fine mese a Castel Volturno e partiranno per il ritiro ad Antalya, nel sud della Turchia: una decina di giorni di allenamenti con due-tre amichevoli e poi il ritorno alla base per ripartire con la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno in vista poi della ripartenza del campionato con il match del 4 gennaio al Meazza contro l’Inter (gli azzurri che saranno poi impegnati a gennaio ancora in trasferta con la Sampdoria, venerdì 13 al Maradona con la Juve, nel derby all’Arechi con la Salernitana e in casa con la Roma). Del gruppo di Spalletti a fine mese, come riporta il Mattino, faranno parte Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori, che saranno impegnati con l’Italia del c.t. Mancini nelle due sfide di domani contro l’Albania e domenica con l’Austria, e gli altri tre azzurri che sono stati convocati per le amichevoli di giovedì e domenica: Elmas sarà impegnato con la Macedonia contro Finlandia e Azerbaigian, Lobotka con la Slovacchia con Montenegro e Cile e Ostigard con la Norvegia contro Irlanda e Finlandia. Osimhen, invece, non parteciperà con la Nigeria all’amichevole in programma giovedì a Lisbona con il Portogallo e verrà sostituito da Dessers della Cremonese: Victor non si è potuto aggregare al gruppo della nazionale nigeriana per un leggero affaticamento muscolare, nulla di preoccupante.

Factory della Comunicazione

La Redazione