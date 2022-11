Il Napoli sta esprimendo il miglior calcio in Italia ed in Europa si sta imponendo come una delle migliori realtà. De Laurentiis vuole blindare i suoi gioielli, come scrive oggi Il Mattino. I più ricchi in Italia sono quelli che lo dimostrano meno, che a gennaio non hanno bisogno di niente perché hanno già tutto e che, soprattutto, non pensano neppure per una frazione di secondo di cedere i propri gioielli corteggiati da tutti, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. I più ricchi del mondo abitano a Napoli: stanno per raggiungere l’Everest dei ricavi annuali per via del jackpot milionario della Champions e per il cammino strepitoso in Italia e in Europa. E, dettaglio non da poco, hanno in tasca anche il pass per la prossima edizione della Champions. Cosa che, per chi pianifica le strategie, è qualcosa di straordinario. Ecco perché il Napoli blinda le sue stelle e non ha bisogno di realizzare plusvalenze come in passato per Cavani, Higuain, Jorginho e così via dicendo. Almeno fino alla prossima estate, tutto resta com’è. E non è detto che davvero qualcuno possa andar via a luglio. Perché i conti sono stati sistemati, l’abile regia finanziaria di De Laurentiis e dell’ad Chiavelli ha portato il monte ingaggi attorno a quota 75 milioni di euro (ora, con i vari rinnovi in corso, si arriverà a circa 85 milioni) e il bilanciamento del fatturato che sarà duraturo tra costo del personale ed entrate. Un taglio agli stipendi che ha consentito una boccata d’ossigeno di una certa entità. Oltre che l’abbassamento dell’età media che pure è una cosa che alla proprietà piace tanto.

Eccolo il Napoli che già guarda al futuro: a gennaio non farà operazioni in entrata né rilevanti uscite. Diciamo: non si tocca nulla della macchina da guerra nella mani di Luciano Spalletti. Anche quelle che stanno in affanno come il Manchester United o il Chelsea possono pure mettersi l’animo in pace perché nulla verrà toccato in questa squadra delle meraviglie. Lo sanno già i vari emissari che hanno bussato alla porta. Seguono Kvara e Osimhen ma adesso non hanno speranze.