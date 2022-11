Foschi: “Tocco ferro per la scaramanzia, ma il Napoli può vincere lo scudetto”

L’ex presidente del Palermo, Rino Foschi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 1 Station Radio e ha parlato delle chance scudetto per il Napoli di Spalletti.

Factory della Comunicazione

Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IISognoNelCuore.com:

“Potrebbe essere giunto il momento di festeggiare lo scudetto a Napoli senza Maradona.. “Dall’operato compiuto dalla società e dal trio formidabile, il quale è intervenuto alla grande sul mercato in estate, è stato costruito un capolavoro. Si tratta della squadra che ha meno nazionali i Qatar. Tocco ferro per la scaramanzia, ma il Napoli può vincere lo scudetto”. Grande lavoro da parte di tutti, ma i meriti vanno attribuiti anche a Spalletti… “Luciano ha tanti meriti. Non è un semplice allenatore, ha vinto all’estero ed ha disputato ottime stagioni nelle sue esperienze italiane. Sta facendo ciò che sa fare, è uno dei migliori in Europa. È antipatico a tanti, ma si tratta di un ottimo tecnico”.