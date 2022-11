Fontana, ex calc.: “Il Napoli può giocarsela davvero con chiunque, non deve temere nulla o nessuno”

Gaetano Fontana, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“La Juventus sta subendo pochi gol ed è tornata a vincere, è chiaro che ora tra i tifosi del Napoli ci sia qualche flashback alle rimonte Scudetto dei bianconeri negli anni passati… Ma questo non deve accadere: bisogna concentrarsi sulla forza e sulla capacità di questa squadra. Il Napoli può giocarsela davvero con chiunque, non deve temere nulla o nessuno. La Juventus è tornata in auge grazie ai risultati e non certo grazie al gioco, mentre il Napoli sta conseguendo entrambi e deve continuare su questa rotta. L’anti-Napoli in Serie A? Tutte quelle che inseguono e fanno mucchio. Sono tutte squadre che hanno valore, rosa e potenziale da esprimere. Gli impegni del Mondiale? E’ una competizione stupenda da vivere, ma toglierà tanto a chi ne prenderà parte. Juve, Milan e Inter ne avranno parecchi impegnati… Chi ne ha di meno, invece, è avvantaggiato”.