Era nell’aria, Osimhen salta un’amichevole della Nigeria

La sosta è fatta per riposare, per evitare anche rischi, e Victor Osimhen, che sabato pomeriggio è uscito affaticato dalla sfida con l’Udinese, preferisce dribblare anche qualche problema apparentemente irrilevante. Niente Nazionale, quindi niente Portogallo dopodomani (stadio Alvalade di Lisbona), per «un infortunio non specificato», come ha comunicato la Federazione nigeriana attraverso i social media. La pausa va sfruttata e la risonanza ha suggerito di farlo. La Nigeria ha convocato Dessers della Cremonese.

Fonte: Cds