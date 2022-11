Da Osimhen a Kim Min-Jae, ecco quanto vale oggi il tesoro di De Laurentiis

La grande prima parte di stagione promuove il Napoli di Luciano Spalletti anche sul mercato. E all’ultimo aggiornamento dei valori di Transfermarkt – la piattaforma specializzata utilizzata anche dagli addetti ai lavori – sono tanti gli azzurri che vedono crescere il proprio valore sul mercato internazionale facendo così bene anche alle casse azzurre: oggi la rosa di Aurelio De Laurentiis vale almeno 540 milioni, in netto miglioramento rispetto alle valutazioni della scorsa estate. Il calciatore più caro della rosa napoletana resta Victor Osimhen, il cui valore oggi si attesta sui 70 milioni di euro. Crescita esponenziale quella di Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano è arrivato in azzurro in estate con un valore di 15 milioni mentre oggi ne vale almeno 60. Crescita importante anche per Zambo Anguissa, che si attesta sui 40 milioni così come il collega Piotr Zielinski. Un passo indietro ci sono Kim e Raspadori (35 milioni), poi Lobotka (30 milioni). Fonte: Il Mattino

