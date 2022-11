Corvino, ds Lecce: “Kvaratskhelia? Giuntoli non è da ora che sta dimostando di essere un direttore capace”

Il ds del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Dopo 4-5 giornate di campionato dissi che poteva essera la stagione del Napoli, analizzando alcuni paramentri che me lo facevano pensare rispetto alle varie Milan, Inter o Juventus. Gli azzurri hanno motivazioni diverse per raggiungere il titolo, già dallo scorso anno sono rimasti in corsa fino alla fine lottando alla pari. Kvaratskhelia? Giuntoli non è da ora che sta dimostando di essere un direttore capace, sia in piccole realtà come Carpi che in quelle importanti come Napoli. Lo sta facendo da anni insieme al presidente e alla società, soprattutto in una stagione dove si è cambiato tanto e si sono persi calciatori importanti. Bisogna saper andare sui mercati alterantivi, andando a fare il meglio con quello che si ha. Lo fanno pochi direttori sportivi, ma spesso vieni premiato se hai fiuto”.

