AMICHEVOLE FEMMINILE – Irlanda del Nord-Italia 1-0, terza sconfitta per le azzurre

Questa sera a Belfast l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha affrontato l’Irlanda del Nord, nel terzo test amichevole in vista del Mondiale del 2023 in Australia-Nuova Zelanda. Nella prima frazione da segnalare la conclusione di Giugliano che prende l’esterno della rete. Le azzurre continuano ad attaccare con il tiro di Girelli, blocca a terra Burns. Nella ripresa ci prova Cernoia, la palla finisce fuori di poco. Le padroni di casa sbloccano la gara con McFadden che spinge in rete la respinta di Giuliani. L’Italia va vicino al pareggio con Caruso, ottima parata del portiere britannico. Le azzurre chiudono il 2022 con una sconfitta e diversi punti interrogativi, non avendo segnato nelle tre amichevoli. Bisognerà lavorare molto in vista del mondiale.

