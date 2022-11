TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La sosta? Paradossalmente un vantaggio, ecco perchè”

Nel corso di Tele Club Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La sfida contro l’Udinese ci ha detto che la squadra fino al 3-0 è stata cinica, sfruttando le occasioni da gol. Dopo si è sfiorata la quarta rete, prima del calo di tensione del Napoli. E’ stata la prima volta che gli azzurri hanno calato le tensione e potrebbe essere stato un bene, per evitare che si possa ripetere in futuro. La sosta del campionato? Paradossalmente un vantaggio. Nelle ultime sfide la spia della benzina era sul rosso, quindi in riserva, anche se poi si sono vinte le ultime sfide, ma c’era bisogno di staccare la spina. Le parole di Elmas credo che siano dettate dal fatto che la scorsa stagione c’era un gruppo forte, ma con troppi individualismi. Infatti Spalletti esalta spesso il gruppo in conferenza stampa. Mentre Di Lorenzo, com’è nel suo carattere sia stato diplomatico, ma ovviamente parlando della forza del collettivo sopra tutto. Solo 5 giocatori ai mondiali in Qatar? Visto anche le rispettive nazionali, forse l’Uruguay, sulla carta possa andare avanti nel torneo rispetto agli altri azzurri. Sulla pretendente allo scudetto, credo che la Juventus per la sua storia, non va mai scartato e le sei vittorie di fila ne sono un esempio”.

