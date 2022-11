Tavecchio: “Ho sempre avuto una preferenza: il Napoli”

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Ho sempre avuto una preferenza: il Napoli. Quest’anno è forte e gli auguro di vincere. E’ da diversi anni che dico che anche le grandi società devono guardare al bilancio e chi è a posto con i conti verrà sempre premiato.

L’arresto di D’Onofrio? Sono davvero stupito. Se è successo, vanno trovati dei correttivi perché non stiamo parlando di reati normali, ma di gravi reati e ne va di mezzo la credibilità. Non mi permetto di giudicare, ma già all’epoca dissi che il caso Giacomelli era strano. Non so se Gravina chiederà il commissariamento, ma la cosa è grave e credo che l’ipotesi venga presa in considerazione. La giustizia deve essere unica, l’Aia non deve avere la sua giustizia.

Per partecipare ai prossimi Mondiali, bisogna crescere. Bisognerebbe chiedere alle società di avere almeno 5 italiani nella formazione titolare”.