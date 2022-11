Una domenica normale. Si fa per dire, se sei l’allenatore del Napoli primo in classifica. E allora Luciano Spalletti ha provato a regalarsi qualche ora in giro per la città, accompagnato anche da alcuni familiari, iniziando il tour in uno dei luoghi più amati, al Gran Caffé Gambrinus, dove attorno alle 9 si è recato per fare colazione con un cappuccino. È stato accolto dai proprietari, i fratelli Antonio e Arturo Sergio e da Massimiliano Rosati ma alla fine il bagno di folla e di passione è stato travolgente. Il prezzo da pagare per l’amore della città per il proprio tecnico. Spalletti si è poi spostato nella zona del Vomero, sempre per fare due passi e dopo aver comprato i giornali nella sua edicola di riferimento. E anche qui la sua presenza non è passata inosservata: lo hanno fermato in tantissimi e lui, come al solito, si è concesso a tutti, con selfie di gruppo e anche isolati. Per una decina di giorni Spalletti, come il resto della squadra, sarà libero da allenamenti. Il ritorno a Castel Volturno è previsto attorno al 27 novembre. Subito dopo la partenza per la Turchia.