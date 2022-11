SERIE A – Genoa-Como 1-1, panchina per il classe 2003 Ambrosino

Ieri pomeriggio si è giocato al “L. Ferraris” la sfida tra il Genoa e il Como. I liguri passano in vantaggio su calcio di rigore, trasformato da Coda. I lombardi provano una reazione, cross di Parigini ma nessun compagno sfrutta al meglio il traversone. Il pari è vicinissimo con Cerri, Semper salva il risultato. Il portiere dei rossoblù però non può far nulla sullo stacco di testa dell’ex punta del Cagliari. Il Genoa cerca di nuovo il vantaggio, il Como si chiude bene e il punteggio resta sull’1-1. Tutta la partita in panchina per il giocatore classe 2003 Giuseppe Ambrosino di proprietà del Napoli.

GENOA-COMO 1-1

Marcatori: Coda su rig. al 17′ pt; Cerri al 22′ st.

GENOA: Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Frendrup; Badelj (dal 1′ st Hefti), Strootman; Portanova (dal 41′ st Jagiello), Aramu (dal 1′ st Yeboah), Gudmundsson (dal 16′ st Yalcin); Coda (dal 16′ st Puscas). A disposizione: Martinez, Agostino, Vogliacco, Czyborra, Galdames, Yalçin, Yeboah, Puscas, Tourè, Lipani. All. Blessin.

COMO: Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano (dal 43′ st Binks); Iovine (dal 31′ st Da Riva), Bellemo, Arrigoni (dal 1′ st Fabregas); Parigini (dal 38′ st Blanco); Cerri, Cutrone (dal 31′ st Mancuso). A disposizione: Vigorito, Gabrielloni, Scaglia, Celeghin, Ba, Delli Carri, Ambrosino. All. Longo

Fonte: comofootball.com