Se le scuse di Kim fanno notizia è perché non siamo abituati

Sono rimasti sorpresi tifosi e addetti ai lavori quando nel post-partita di Napoli-Udinese Kim Minjae ha chiesto scusa per l’errore commesso che aveva portato al gol del 3-2 della squadra friulana. Un gesto che ha suscitato l’ammirazione dei tifosi verso questo roccioso difensore sudcoreano che porta anche una fetta della sua cultura in un calcio dove non si è abituati a gesti del genere: in una società come quella coreana, in cui è fondamentale saper mostrare rispetto e dimostrare di saper occupare il proprio ruolo nella vita di ogni giorno, chiedere scusa è un requisito essenziale per tutti, tanto che sono molti i modi per farlo e in base alle diverse situazioni. Un gesto che mostra l’attaccamento di Kim alla maglia, secondo Bruscolotti e la maturità di un ragazzo ancora giovane per Renica. Forse anche i suoi compagni di squadra non se l’aspettavano, tanto che lo hanno riempito di messaggi positivi sotto il post di Instagram, a partire da Di Lorenzo, poi Meret, Rrahmani e Ostigard. Il gruppo è il segreto della squadra di Spalletti ed è unito più che mai.

Fonte: Il Mattino