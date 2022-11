Nino D’Angelo: “Il Napoli emana passione e amore, godiamoci questa felicità”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nino D’Angelo, cantautore storico napoletano.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha riportato in auge anche noi cantanti perché quando la squadra va bene tutto il sistema gira. La mia politica è restare con i piedi per terra e quando sarà, urlerò di più. Conservo le energie e la forza per quando arriverà il momento.

Questa sosta non è una cosa positiva per il Napoli che ha nella sua forza la continuità. Credo che gli azzurri non si fermeranno mai, neanche durante la sosta perché poi il 4 gennaio ci sarà già una partita fondamentale, contro l’Inter. Bisogna tenere i calciatori lontani dalle prelibatezze del Natale perché qui al sud si mangia troppo! Scherzi a parte, non credo faccia bene fermarsi adesso per un Napoli che vive di continuità, e di gare ogni 3 giorni.

Anti Napoli? Non voglio lusingarmi, ma non vedo nessuno. Godiamoci questa gioia e questa felicità.

Questo Napoli emana amore, passione, è troppo bello e sono proprio entusiasta. Adesso sono a Milano e sentire tifosi di Inter e Milan dire che il Napoli è il più forte mi fa sentire ancora più orgoglioso. Tranquilli, io però ho il corno sempre addosso e le mani al caldo!

Quando quella palla entra nella porta avversaria, quando il Napoli gonfia la rete non vi rendete conto di cosa si prova e una volta litigai anche con mia moglie perché pensava che mi sentissi male a furia di gioire cosi”.