Anche se mancano ancora due mesi al mercato invernale, gli scouting del Napoli sono sempre alla ricerca di giovani promesse da portare in azzurro. Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, aggiorna attraverso i social, circa l’attenzione particolare per due giovani talenti. “Il Napoli sta monitorando Khéphren Thuram (OGCNice) e Lazar Samardzic (Udinese) per la prossima stagione. Gli scout del Napoli li hanno visti in molte partite negli ultimi mesi”.

