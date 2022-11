Le amichevoli del Napoli nel ritiro turco. Sfiderà anche Pirlo

Gli impegni amichevoli, comunque, si concluderanno entro domenica, e ciò vuol dire che al di là dei cinque al Mondiale per gli altri sarà vacanza: l’idea è che la pausa durerà una decina di giorni, ma il programma definitivo non è ancora ufficiale. L’ipotesi più accreditata è che la ripresa coinciderà proprio con la partenza per la Turchia. Per Antalya. Dove la squadra lavorerà per un paio di settimane giocando anche qualche amichevole: a quanto pare con il Fatih Karagumruk di Pirlo e si parla anche di una tra Fulham e Crystal Palace. Il Napoli dovrebbe sostenere un paio di test pure al rientro in Italia, uno dei quali al Maradona e un altro probabilmente fuori casa: si vedrà. Come anche il cammino dei nazionali al Mondiale: Polonia e Messico sono nel gruppo con Argentina e Arabia Saudita; Uruguay e Corea con Portogallo e Ghana; il Camerun con Brasile, Serbia e Svizzera. Il campionato è fermo, insomma, ma il calcio continua. Come il sogno del Napoli. Pardon, il progetto scudetto: dalla Turchia con furore. Come sopra.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS