Il macedone? Chiamatelo Elmaskhelia: 2 gol e 1 assist in 3 partite

Non avrà l’imprevedibilità di Kvarastkhelia, ma l’impatto è stato lo stesso: in 3 partite in cui ha sostituito il georgiano dal primo minuto Elmas non ha mai deluso, segnando 3 gol e fornendo 1 assist. Elmaskhelia? In parte, perché fa sempre la differenza: è freddo sotto porta come un centravanti consumato e dà equilibrio alla squadra con i suoi rientri difensivi. Spalletti nutre grande fiducia nel macedone e ne apprezza sia la duttilità che le doti tecniche, per cui l’ha schierato in 20 partite su 21, anche se solo 5 da titolare ma ormai si sente tale, perché Elmas è il titolare aggiunto del Napoli. Averlo recuperato è un altro grande merito di Spalletti.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport