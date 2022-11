Il Club Napoli Tribunale festeggia gli azzurri al Largo Maradona

La vittoria contro l’Udinese dello scorso sabato è stato il miglior regalo di Natale, anche se alle feste manca ancora un po’. Per suggellare i primi mesi perfetti dell’annata, il Club Napoli Tribunale non poteva non recarsi ai quartieri spagnoli, appena sotto il murales più famoso dedicato proprio al Pibe de Oro. Il «Largo Maradona» è stato teatro della loro cerimonia: «È stata come una riunione di vecchi compagni di classe che voleva celebrare le grandi partite di questo Napoli. E ovviamente volevamo farlo nel segno di Diego» spiega Luigi Tuccillo, avvocato che fa parte del club e che ieri ha preso parte alla festa collettiva. È stata una visita d’amore e nessuna visita d’amore può prescindere dalla musica. E ieri al murales ce n’è stata grazie alla presenza di Yuri Menna, giovane cantautore napoletano che non nasconde la passione per i colori azzurri, frequenta lo stadio e che ieri, per l’occasione, ha accompagnato la voce del Club Napoli Tribunale per intonare i cori più famosi. Presente alla spedizione del Tribunale anche Maurizio de Giovanni, stimato autore napoletano e socio onorario del Club. Sono circa 180 gli iscritti del Tribunale napoletano: dal giudice Tullio Morelli – oggi al Csm – agli operatori delle buvette, passando per avvocati, magistrati, cancellieri e addetti amministrativi. Tutti per seguire la squadra azzurra e tutti in attesa per quello che sarà il ritorno in campo a gennaio. Con la speranza di ripetere la festa a giugno, stavolta con sorrisi ancora più grandi.

Il Mattino