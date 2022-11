Ci ha messo il suo zampino ancora una volta Alex Meret, che non è riuscito a tenere immacolata la porta azzurra contro l’Udinese ma ha salvato gli azzurri in più di un’occasione. Lo show del portiere italiano è stato tutto per suo figlio Daniel, nato pochi mesi fa in città e che ieri ha fatto il suo esordio dal vivo al Maradona, con tanto di maglia azzurra speciale. Le foto del piccolo Daniel a Fuorigrotta sono state postate sui social da mamma Debora.

Factory della Comunicazione