In queste ore, dalla Nigeria, erano arrivate notizie su problemi fisici inerenti a Victor Osimhen. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da ilnapolionline.com, il bomber degli azzurri, avrebbe accusato un risentimento muscolare, legato alle botte subite nel corso della sfida Napoli-Udinese. Per questo che lo staff medico azzurro, in contatto con il ragazzo, ha deciso del suo rientro in città e per potersi allenare al meglio per la preparazione.

Factory della Comunicazione

La Redazione