Luigi Di Biagio, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post Atalanta-Inter, soffermandosi tra le altre cose sul campionato del Napoli. “Il Napoli a differenza dell’anno scorso non perde quelle gare in casa quando non riusciva a sbloccarle. Lo step che ha fatto è in quelle partite più comode in casa, l’antagonista del Napoli è sicuramente il Napoli, anche se l’Inter pensa già se vinciamo andiamo a -8 e poi con lo scontro diretto a favore sarebbero 7 e quindi la testa è già lì”.

