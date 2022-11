Deulofeu: “Il ko non è così grave, ringrazio Napoli”

Ha avuto tanta paura e con lui tutti i tifosi dell’Udinese. Le sue lacrime in campo avevano fatto temere un infortunio molto grave al ginocchio ma Gerard Deulofeu ieri ha voluto tranquillizzare tutti con un post su Instagram, ringraziando anche il pubblico del Maradona per l’affetto dimostrato nei suoi confronti: «Ho pensato al peggio, immaginate lo spavento e la paura che ho avuto. Per fortuna però è finita lì la paura, c’è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione ma non si tratta di niente di grave. Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto».

La prima diagnosi a caldo lasciava ipotizzare un problema al collaterale.

