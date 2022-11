De Laurentiis: “E’ il mio Napoli migliore” e lo confermano i numeri

Arrivati alla pausa Mondiale è necessario fare un primo bilancio della stagione e i numeri parlano di un Napoli mai visto: 41 punti in 15 partite, 13 vittorie e 2 pareggi che lo rendono il miglior avvio di sempre della storia azzurra. Spalletti è riuscito nell’impresa di far dimenticare il Napoli di Sarri, di riproporne la bellezza e superarla. Nonostante le cessioni estive la squadra azzurra si è confermata una schiacciasassi che non ha avuto pietà di nessuno ed è ancora imbattuta in campionato come il PSG. Spalletti ha superato se stesso, che l’anno scorso aveva totalizzato 36 punti, e Sarri, fermatosi a 38 perdendo alla quindicesima contro la Juventus. Nessuna squadra ha totalizzato più punti del Napoli nel 2022: 25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Sarri fece meglio nel 2016 ma giocando 5 match in più. Con 11 vittorie consecutive è arrivato il record di vittorie della squadra partenopea che si era fermata a 10 sia con Sarri che con Ottavio Bianchi.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino