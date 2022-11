Il Napoli è primo in classifica e fino ad oggi ha espresso un calcio piacevole. Ora c’è la pausa per i mondiali, ma dalla Nigeria arrivano notizie non piacevoli su Osimhen. La punta degli azzurri sarebbe alle prese con un altro infortunio, come comunicato il twitter degli Eagles. Lo staff medico attende notizie e c’è ovviamente apprensione.

