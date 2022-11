Dalla Georgia – Le ultime su Kvara in vista dell’amichevole contro il Marocco

Il Napoli si gode il primo posto in classifica, ma pensa già alla fase di preparazione che probabilmente si svolgerà in Turchia. In città però c’è apprensione per la convocazione in Nazionale di Kvaratskelia. Il georgiano soffre sempre di mal di schiena, ma le ultime danno per ufficiale che non giocherà l’amichevole di giovedì alle ore 17,00 contro il Marocco. Potrebbe restare a Tblisi, ma non verrà rischiato per poter essere in Turchia con la squadra al 100%. Per Spalletti e i tifosi partenopei è certamente un’altra bella notizia.

Factory della Comunicazione

La Redazione