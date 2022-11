Il Napoli è fermo, come il resto del campionato di Serie A, per i Mondiali che si giocheranno in Qatar, ma non bisogna rilassarsi, è questa la regola che ha dato il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ai suoi ragazzi, come scrive oggi il Corriere della Sera. “Siamo alla sosta, il prof Luciano ha dato un input: il libro non si chiude. Un po’ come a scuola, le vacanze devono essere occasione per studiare. I più bravi non si sentano arrivati, perché così non è. Qualcuno ha maturato qualche debito, la sosta diventa il tempo per l’esame di riparazione. Dall’esito di questo lavoro — la gestione del tempo — dipendono le ambizioni future. Il primo terzo della stagione dice che questa squadra non ha limiti ma la strada è ancora lunga e un po’ di polvere sotto il tappeto c’è, anche se finora è stata coperta dalle undici vittorie. In casa Napoli si studierà e si lavorerà. Dal 4 gennaio il gioco diventa più duro”.

Factory della Comunicazione