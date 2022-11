Corbo: “Fatturato senza precedenti nell’era De Laurentiis”. Uno sguardo agli incassi del Napoli

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per Repubblica, analizza il momento che sta vivendo il Napoli sia in campionato che in Champions.

“Il Napoli fila come un jet. Quarantuno in quindici gare, media punti 2,73. Una velocità che offre una proiezione fantastica: 103 punti alla fine, uno più della Juve di Conte. Riuscirà a mantenere questa velocità? Per Spalletti, per i giocatori, per i tifosi è poco meno di una certezza ma molto più di una speranza. Un sogno possibile. Ma per un altro Napoli è già un anno record. Uno sguardo non autorizzato ai conti del club rivela un fatturato senza precedenti nell’era De Laurentiis. La Champions fa già registrare ricavi per 50 milioni. La qualificazione agli ottavi ne vale 9,6. Si somma ai bonifici già spediti sul conto Filmauro, la società che controlla il Napoli. Tutto codificato: 14,8 milioni di euro quale acconto per l’ingresso in Champions, saldo di 840 mila, non è finita, il cassiere Uefa non si ferma. Manda un milione a punto, e sono 15. Gli stessi del Liverpool, con 5 vittorie. Non sono spiccioli gli incassi al botteghino di Fuorigrotta per le tre gare interne, gli incentivi degli sponsor. Da sottrarre spese organizzative e di viaggio, i premi alla squadra, che all’estero corre e vince anche a gettoni”.