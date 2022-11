CALCIO FEMMINILE – L’Italia Under 19 batte in amichevole la Lazio

L’Italia Under 19 ieri ha giocato un test amichevole a Roma, presso il CPO Giulio Onesti, contro la Lazio. Le azzurrine hanno vinto per 2-1 grazie alla doppietta di Pavan. Un buon test dove si è preparati in vista delle prossime gare ufficiali. Ecco le parole a fine match del c.t. dell’Italia Under 19.

Selena Mazzantini (c.t. Italia Under 19): “Questo stage ci ha permesso di verificare a che punto siamo, rispetto a quando siamo partite Abbiamo lavorato per creare legami fuori e di conseguenza dentro al campo, e abbiamo riscontrato coesione e consapevolezza, requisiti essenziali per procedere nel nostro importante percorso verso il Round 2″. Per la prima volta dall’inizio della stagione, l’Italia Under 19 si è confrontata con una prima squadra e non con ragazze di pari età: la Lazio, inoltre, è attualmente al comando del campionato di Serie B. “È stato un test importante, che ha dato indicazioni notevoli, grazie al buon gioco espresso e alla prestazione offerta”.

Fonte: figc.it