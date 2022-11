BASKET – Georgia-Italia 85-86, azzurri qualificati ai mondiali. Sugli spalti c’era anche Kvara

Factory della Comunicazione

Questo pomeriggio a Tblisi si è giocata la sfida valevole per il girone di qualificazione ai mondiali 2023 di basket tra la Georgia e l’Italia. Gli azzurri di Pozzecco hanno vinto per 85-86 grazie alla tripla decisiva di Spissu, che già fu decisivo nella sfida degli Europei contro la Serbia. Per i padroni di casa, dove sugli spalti c’era anche Kvaratskelia con la fidanzata non sono bastati i 15 punti di Shengeila. Il roster dell’Italia si qualifica matematicamente ai prossimi mondiali che si disputeranno tra un anno.

Georgia-Italia 84-85, il tabellino

Italia: Spissu 15, Tessitori 15, Biligha 11, Ricci 8, Mannion 6, Petruccelli 5, Moraschini, Caruso ne, Pajola 6, Severini 5, Vitali 11, Baldasso 3. All.: Pozzecco

La Redazione