B. Bruscolotti, ex Napoli: “E’ un vero leader e sta giocando alla grande, è sempre presente”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Se mi rivedo in Di Lorenzo? Sì, per l’applicazione, professionalità, modo di essere. È un vero leader e sta giocando alla grande, è sempre presente. Credo proprio sia uno dei migliori terzini del mondo, al momento. Marca benissimo, si propone altrettanto bene, più di me. Kim è il classico difensore dei miei tempi e in più ha dei bei piedi, piazza la stoccata, il gol, avrà un grande futuro. È stato un bel gesto chiedere scusa. Avversario più duro? C’erano giocatori che prediligevano il contatto fisico con i difensori, tipo Boninsegna. Oggi tra VAR e tutto il resto, dove vuoi andare? (ride, ndr). Arbitraggio dell’ultima giornata? Sono cose troppo evidenti, non è possibile. Sempre con squadre che sono dietro al Napoli per dargli la possibilità di avvicinarsi, ccà nisciun è fesso. I tempi sono diversi, un calcio completamente diverso oggi, non è possibile paragonare le squadre. Forse è possibile farlo sui singoli. Di cose ‘strane’ ne ho vissute anche io, qui ogni domenica vediamo cose sconce”.

Fonte: Radio Napoli Centrale